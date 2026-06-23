Рекордный ущерб от краж зафиксирован в Германии в 2025 году

Ущерб розничной торговли в Германии из-за краж в 2025 году достиг исторического максимума. Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на данные института торговых исследований EHI.

По данным аналитиков, совокупные потери немецких магазинов превысили 4,3 миллиарда евро. Это на 3,1% больше, чем годом ранее, и рост фиксируется уже четвёртый год подряд.

Основная часть ущерба — около 3 миллиардов евро — приходится на кражи со стороны покупателей. При этом примерно треть из этой суммы, по оценкам, связана с организованными преступными группами. Ещё 910 миллионов евро составляют хищения со стороны сотрудников магазинов, а 370 миллионов — со стороны работников поставщиков и сервисных компаний.

В EHI отмечают, что за период с 2020 по 2025 год общий ущерб вырос почти на 29%, а потери от краж покупателей — более чем на 41%. Эксперты связывают часть роста с инфляцией, однако подчёркивают, что ключевую роль играют системные и организованные кражи. Немецкая торговая ассоциация на фоне ситуации требует усиления контроля и более тщательного расследования магазинных краж.

Ранее Life.ru уже писал, что экономика Германии находится в состоянии «свободного падения», а отказ от российских энергоносителей, по мнению ряда экспертов, лишь усилил спад в промышленности. Промышленное производство в стране демонстрирует долгосрочное снижение, спад наблюдается с начала 1990-х годов и продолжается до 2025 года.