«Мрази добрались и до нас»: Виктория Боня объявила войну Биллу Гейтсу из-за химтрейлов

Блогерша Виктория Боня выступила с обвинениями в адрес американского миллиардера Билла Гейтса. В опубликованном в личном блоге видеоролике она заявила, что предприниматель стоит за изменениями климата и специально распыляет с самолётов вредные вещества для отравления людей.

Блогерша Виктория Боня выступила с обвинениями в адрес американского миллиардера Билла Гейтса. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/victoriabonya

В подтверждение своих слов она продемонстрировала подписчикам фрагмент эфира телеканала Fox News. В показанном сюжете рассказывалось о проекте Билла Гейтса, связанном с вмешательством в климатические процессы.

В предоставленном видео речь шла о том, что предприниматель якобы инициировал работы по изменению погодных условий. Согласно показанному материалу, Гейтс планирует создавать в атмосфере специальный отражающий слой по аналогии с вулканическим облаком. Утверждается, что для этого используются следы, остающиеся после пролёта самолётов, которые должны отражать солнечные лучи.

«Мрази добрались и до нас», — ответила блогерша, показав подписчикам большое количество облаков после самолётов.

В качестве мер защиты от воздействия этих выбросов Боня рекомендовала регулярно проводить детоксикацию организма и очищать его от тяжёлых металлов. Также она посоветовала отключать на ночь Wi-Fi и отказаться от использования пластиковых стаканчиков в кофейнях.

Ранее телеведущий Владимир Соловьёв и блогерша Виктория Боня, незадолго участвовавшие в публичной перепалке, объединились против общего оппонента. Их противником выступил депутат Государственной думы Виталий Милонов. Соловьёв жёстко раскритиковал парламентария, заявив, что не понимает, каким образом тот оказался в Госдуме и в общественной политике. Телеведущий подчеркнул, что за высказывания Милонова его давно следовало бы отлучить от публичной деятельности. Боня, в свою очередь, выразила полную солидарность с позицией журналиста.