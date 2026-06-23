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Регион
23 июня, 18:57

«Диву даёшься»: Замглавы МИД России высмеял учения НАТО «Отважный кабан»

Грушко высмеял название учений НАТО у границ РФ — «Отважный кабан»

Обложка © Сергей Фадеичев/ТАСС

Обложка © Сергей Фадеичев/ТАСС

Заместителя министра иностранных дел России Александра Грушко позабавило название стартовавших у границ Калининградской области военных учений Литвы, Польши и Франции «Отважный кабан». Своим впечатлением дипломат поделился на полях форума «Примаковские чтения».

«Что касается названий, то я честно признаю, что в этом деле они сильно преуспели. Иногда диву даёшься, откуда они откапывают эти названия, и какими источниками они вдохновляются», — сказал дипломат.

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Напомним, что Литва, Польша и Франция стягивают войска к Сувалкскому коридору для проведения совместных манёвров под названием «Отважный кабан». Манёвры продлятся с 16 по 26 июня в непосредственной близости от границы с Белоруссией. Сувалковский коридор также расположен у РФ Калининградской области. Основной замысел заключается в отработке быстрой и слаженной обороны этого стратегически важного перешейка. Плечом к плечу с литовскими бойцами из пехотной бригады Zemaitija будут действовать военнослужащие польских и французских вооружённых сил. Ключевой задачей учений заявлена синхронизация действий союзников.

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Юлия Сафиулина
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