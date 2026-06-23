«Диву даёшься»: Замглавы МИД России высмеял учения НАТО «Отважный кабан»

Заместителя министра иностранных дел России Александра Грушко позабавило название стартовавших у границ Калининградской области военных учений Литвы, Польши и Франции «Отважный кабан». Своим впечатлением дипломат поделился на полях форума «Примаковские чтения».

«Что касается названий, то я честно признаю, что в этом деле они сильно преуспели. Иногда диву даёшься, откуда они откапывают эти названия, и какими источниками они вдохновляются», — сказал дипломат.

Напомним, что Литва, Польша и Франция стягивают войска к Сувалкскому коридору для проведения совместных манёвров под названием «Отважный кабан». Манёвры продлятся с 16 по 26 июня в непосредственной близости от границы с Белоруссией. Сувалковский коридор также расположен у РФ Калининградской области. Основной замысел заключается в отработке быстрой и слаженной обороны этого стратегически важного перешейка. Плечом к плечу с литовскими бойцами из пехотной бригады Zemaitija будут действовать военнослужащие польских и французских вооружённых сил. Ключевой задачей учений заявлена синхронизация действий союзников.