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Регион
23 июня, 18:44

Бензовозам разрешили въезжать в Москву без пропусков

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / I am from Mykolayiv

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / I am from Mykolayiv

Водителям бензовозов временно разрешили не оформлять пропуска для въезда и передвижения по Москве. Об этом сообщили в столичном Дептрансе.

По данным ведомства, мера действует с 23 июня и введена по просьбе владельцев сетей АЗС в Москве и Подмосковье. Также уточняется, что штрафы за отсутствие пропуска в этот период начисляться не будут.

Власти назвали решение временным и направленным на обеспечение бесперебойной поставки топлива в столичный регион.

Новак: Власти рассматривают полный запрет экспорта дизтоплива
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Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что для предотвращения дефицита топлива на внутреннем рынке и обеспечения его бесперебойных поставок правительство России разработало ряд законодательных изменений. Эти поправки позволят направить больше бензина и дизельного топлива на российский рынок.

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Полина Никифорова
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