Школьница из Москвы получила 100 баллов сразу по четырём предметам на ЕГЭ

В столичной школе №1409 ученица инженерного предпрофкласса добилась максимального результата сразу по четырём предметам ЕГЭ — русскому языку, профильной математике, химии и физике. Об этом сообщили в департаменте образования и науки Москвы.

Как отметила заммэра столицы Анастасия Ракова, такой результат стал итогом большой работы самой выпускницы и её педагогов. По её словам, подобные достижения показывают уровень подготовки московских школьников и их потенциал для будущей карьеры.

Сейчас школьница ожидает результат ещё одного экзамена — по информатике. В ведомстве уточнили, что на данный момент это единственный подобный результат в Москве в 2026 году.

Известно, что выпускница обучалась в инженерном предпрофессиональном классе, становилась призёром олимпиады «Ломоносов» по физике, побеждала в конкурсе «Интеллектуальный мегаполис. Потенциал» и участвовала в конференции «Инженеры будущего».

В этом году результаты ЕГЭ по истории показали заметный рост. До 260 увеличилось число выпускников, набравших 100 баллов, тогда как годом ранее таких было 155. Существенная динамика отмечается и по другим показателям. На 3,3 процентных пункта выросла доля учащихся, показавших высокие баллы. Теперь этот показатель составляет 15% против 11,7% годом ранее.