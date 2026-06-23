Девочку, планировавшую теракт в школе в Екатеринбурге, поместили на лечение

Чкаловский районный суд Екатеринбурга вынес решение по делу 16-летней девушки, которая готовилась к теракту в одном из местных учебных заведений. Об этом пишет E1.RU.

Как следует из материалов дела, в 2025 году несовершеннолетняя решила самостоятельно изготовить взрывное устройство и начала приобретать нужные ингредиенты. Однако её действия были своевременно пресечены сотрудниками правоохранительных органов.

В отношении фигурантки возбудили уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса РФ. По решению суда девушку отправили на принудительное лечение. Адвокаты пытались обжаловать эту меру, однако апелляционная инстанция оставила вердикт без изменений.

А ранее суд вынес приговор 60-летней жительнице Хабаровска. Женщина признана виновной по ряду тяжких статей, включая участие в деятельности экстремистской и террористической организаций, склонение к совершению теракта и подготовку террористического акта. Она разделяла идеи участников террористического сообщества и пыталась вовлекать в противоправную деятельность своих знакомых.