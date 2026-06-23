Мадьяр дал по тормозам: Венгрия снова заблокировала вступление Украины в ЕС

Венгрия в одиночку заблокировала продвижение Украины и Молдавии к членству в Евросоюзе. О демарше Будапешта сообщило европейское издание Politico со ссылкой на собственные источники.

По данным, именно Венгрия стала единственной страной, которая во вторник отказалась поддержать отправку официального письма. Этот документ, подписанный всеми 27 членами блока, должен был изложить общую позицию для открытия новых переговорных кластеров с Киевом и Кишинёвом в июле. Будапешт выступил категорически против, из-за чего процедура застопорилась.

Вопрос не снят с повестки окончательно. Источники Politico утверждают, что очередную попытку продавить это решение предпримут уже на следующей неделе. До тех пор процесс, на котором активно настаивали и украинская сторона, и Еврокомиссия, остаётся замороженным.

Ранее премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр анонсировал проведение в стране всенародного референдума по вопросу членства Украины в Евросоюзе. В ходе трансляции на YouTube венгерский лидер подчеркнул, что окончательное и юридически обязывающее голосование состоится не в скором будущем. Оно станет актуальным лишь в том случае, если Киев действительно успешно завершит всю переговорную эпопею с Брюсселем.