На АЗС Курской области будут заправлять только в баки для борьбы с ажиотажем

В Курской области с 24 июня заправка автомобилей на АЗС будет производиться исключительно в баки. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн. Ограничение вводится для борьбы с ажиотажным спросом.

«Вижу, что в нашем регионе, как и во многих других, ощутимо вырос спрос на топливо. Понимаю беспокойство курян, но ажиотаж только ухудшает ситуацию, так как провоцирует дефицит», — говорится в сообщении главы региона.

Оперштаб поручил региональному управлению ФАС усилить контроль за ценами на всех автозаправочных станциях региона. К работе также подключилась прокуратура области.

Хинштейн призвал жителей отнестись к решению властей с пониманием и подчеркнул, что в области достаточный запас топлива. Губернатор лично держит ситуацию на контроле.

Ранее в Омской области ввели лимиты на отпуск бензина и дизельного топлива на автозаправочных станциях. Губернатор Виталий Хоценко пояснил, что меры приняли для предотвращения искусственного ажиотажа и спекуляций. На обычных АЗС установили норму до 40 литров бензина и до 80 литров дизеля, на трассовых — до 40 и 200 литров соответственно.