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Регион
23 июня, 19:37

Командование 119-й бригады ВСУ запросило у родных военных тысячу мешков для тел

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / tsyklon

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / tsyklon

Командование 119-й отдельной бригады территориальной обороны Вооружённых сил Украины обратилось к родственникам военнослужащих, числящихся пропавшими без вести, с просьбой предоставить тысячу мешков для складирования и перевозки останков. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на неназванный источник в силовых структурах РФ.

«Родственники пропавших без вести солдат 119-й ОБр ТёрО сообщили, что командование бригады запросило у них мешки для складирования и транспортировки останков», — заявил собеседник СМИ, уточнив, что речь идёт о тысячи мешков.

Родственники солдат ВСУ регулярно проводят акции протеста и обращаются к официальным властям с требованием раскрыть информацию о местонахождении и состоянии их близких.

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Ранее Life.ru писал, что подразделения Вооружённых сил Украины на Запорожском направлении понесли критические потери. Речь идёт об элитном подразделении — 3-м штурмовом батальоне «Шквал», который практически полностью уничтожен ударами фугасных авиабомб (ФАБ). Схожая ситуация складывается в Сумской области. Источники сообщают, что командование ВСУ перестало обеспечивать продовольствием бойцов Третьего армейского корпуса, переброшенных под Сумы.

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Виталий Приходько
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