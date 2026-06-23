Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины
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На всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствует карта министерства цифровой трансформации страны.
Сначала сирены были зафиксированы в Киеве. Затем предупреждение распространилось на другие регионы.
Ранее Life.ru писал, что воздушная тревога охватила восемь областей Украины в 18:00 мск. Сигнал был зафиксирован в Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях Украины.
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