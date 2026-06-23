Заявление президента России Владимира Путина о готовности Москвы к переговорам по украинскому кризису разрушило риторику ЕС. Об этом написал в соцсети X член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема. По его оценке, Европа не готова к полному развалу Украины и пытается выиграть время.

Мема отметил, что ЕС утверждает об отсутствии сигналов со стороны России о готовности к диалогу. Однако Путин заявил, что Москва по-прежнему открыта к переговорам на основе Стамбульских соглашений, которые ранее согласовал Киев. При этом российские силы продолжают наступать на поле боя, приближаясь к достижению целей.

Политик выразил сомнения в истинных намерениях европейских лидеров. По его словам, стремление ЕС к диалогу с Москвой — это попытка выиграть время и заморозить конфликт на текущем этапе. На прошлой неделе глава Европейского совета Антониу Кошта заявил о необходимости установить прямой контакт с Москвой. Это вызвало дискуссию среди европейских политиков о том, кто должен представлять ЕС в случае возобновления диалога.

«Европа, вероятно, не готова к полному развалу Украины и сейчас пытается выиграть время с помощью переговоров, надеясь заморозить конфликт на этом этапе», — написал он в соцсети X.

Мема назвал стремление ЕС к диалогу с Россией хорошим знаком, но предупредил, что истинные намерения европейских лидеров вызывают сомнения. Дискуссии о формате возможных переговоров продолжаются.

Ранее президент России Владимир Путин назвал четыре основы для переговоров России с Украиной. Во-первых, это ранее достигнутые в Стамбуле договорённости. Во-вторых, модальности, ставшие предметом обсуждения в Анкоридже. В-третьих, Москва намерена исходить из актуальных реалий на поле боя. И наконец, четвёртый пункт — это тезисы, изложенные Путиным на выступлении в Министерстве иностранных дел летом 2024 года.