Крипта, золото и шубы из рыси: На Украине депутат райсовета засветил миллионы долларов в декларации

Украинский депутат указал в ежегодной отчётности за 2025 год криптовалюту на 8 млн долларов и предметы роскоши. При этом речь идёт не о члене Верховной рады, а о депутате Хмельницкого районного совета по имени Александр Кизляр. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные портала Opendatabot.

Согласно документам, народный избранник владеет крупнейшим биткоин-портфелем среди госслужащих страны за прошлый год. В его активах числятся 100 BTC, что эквивалентно 6,3 млн долларов. Кроме того, Кизляр лидирует и по запасам эфириума: задекларирована одна тысяча ETH стоимостью почти 1,7 млн долларов.

В отчёте упомянуты и дорогие аксессуары. На супругу Валентину записаны три сумки Hermes, трое часов Rolex и двое Audemars Piguet. Цена этих изделий не раскрывается, как и стоимость шубы из соболя и меха канадской рыси Braschi.

Автопарк семьи включает Mercedes-Benz Maybach S580 (33,2 тыс. долларов), Toyota RAV-4 Hybrid за 38,4 тыс. и мотоцикл Honda за 11 тыс. В перечне имущества также есть золотые слитки (6,8 тыс.), наличные на сумму 626,7 тыс. в разной валюте и ювелирные украшения с бриллиантами.

За депутатом и его женой числится недвижимость. Это дом в Киевской области площадью 393,2 кв. м и ценой 394,4 тыс. долларов, участок в Хмельницком за 26,8 тыс. и столичные машиноместа за 781 доллар.

За 2025 год Кизляр получил предпринимательский доход 144,8 тыс. долларов и еще 31,1 тыс. от продажи ценных бумаг. Его жена заработала 135,6 тыс. на бизнесе и 35,4 тыс. от отчуждения движимого имущества.

Парламентарий владеет долями в компаниях «Укрстандарт ойл» и «Проскуров ойл». Первая структура с уставным капиталом 3,8 млн гривен занимается торговлей топливом. По данным YouControl, несмотря на статус владельца, его фирма убыточна: в 2024 году потери составили 700 гривен, а 2025-й компания завершила с нулевой чистой прибылью. Вторая организация сдаёт в аренду недвижимость.