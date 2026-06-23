Главный тренер Франции Дешам пропустит матч с Норвегией из-за смерти матери

Главный тренер национальной сборной Франции по футболу Дидье Дешам вернётся на родину из-за смерти матери. 57-летнего специалиста не будет с командой во время матча против Норвегии, который должен состояться 26 июня на стадионе «Джиллетт» в американском Массачусетсе. Об этом сообщает журналист RMC Sport Фабрис Ховкинс со ссылкой на Федерацию футбола Франции (FFF).

Командой будет руководить помощник Дешама Ги Стефан.

Французская сборная лидирует в группе I группового этапа чемпионата мира по футболу с 6 очками, столько же у норвежцев. Другие команды квартета — Сенегал и Ирак — пока не набрали ни одного очка. В пятницу, 26 июня, сборная Франции сыграет с Норвегией, а африканская сборная — с азиатской.

Ранее сборная Франции разгромила команду Ирака со счётом 3:0 в матче второго тура группового этапа и досрочно обеспечила себе выход в плей-офф. Встреча, которая прошла в Филадельфии, прерывалась после первого тайма из-за грозы — судья увёл команды с поля, и игра возобновилась спустя два часа. Дубль в составе европейской сборной сделал Килиан Мбаппе, он догнал немца Мирослава Клозе по числу голов на чемпионатах мира — теперь у обоих по 16 мячей. Выше в списке лучших бомбардиров только аргентинец Лионель Месси с 18 голами.