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Регион
23 июня, 20:45

Глава ФИФА Инфантино вручит кубок победителю ЧМ-2026 вместе с Трампом

Обложка © X / The White House

Обложка © X / The White House

Президент FIFA Джанни Инфантино сообщил, что в церемонии награждения после финала чемпионата мира 2026 года примет участие президент США Дональд Трамп. Заявление прозвучало в интервью телеканалу Fox News.

По словам Инфантино, 19 июля он намерен посетить решающий матч турнира вместе с американским лидером. После окончания встречи они поднимутся на сцену для вручения главного трофея сборной, которая выиграет мировое первенство.

Решающая игра пройдёт в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси) на MetLife Stadium.

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Ранее политолог заявил, что Трамп вернётся к теме конфликта на Украине после завершения чемпионата мира. По словам эксперта, в период мундиаля не стоит ждать прямых переговоров по этому вопросу.

Последние новости с чемпионата мира по футболу ФИФА читайте в специальном разделе Life.ru.

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