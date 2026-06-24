Минпросвет открыл горячие линии в связи с приостановкой отдыха детей в Крыму

Минпросвещения России запустило горячие линии для родителей в связи с временным прекращением детского отдыха на территории Республики Крым. Соответствующее уведомление опубликовано в официальном канале ведомства на платформе «Макс».

«В связи с временной приостановкой отдыха детей в Республике Крым Минпросвещения России информирует о работе горячих линий для родителей», — сказано в заявлении.

Родители, чьи дети находятся в Международном детском центре «Артек», могут получить консультацию по единому номеру горячей линии: 8 (800) 600-20-85. Кроме того, дополнительную информационную поддержку оказывает Министерство образования, науки и молодёжи Крыма. По всем вопросам, касающимся пребывания детей в загородных стационарных лагерях, организована отдельная линия: 8 (3652) 24-10-83.