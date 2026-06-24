Администрация США намеренно отказывалась от резких заявлений в адрес России, чтобы не сорвать диалог по Украине. О такой тактике со ссылкой на источники сообщает Foreign Policy.

На запрос европейских союзников ужесточить тон в связи с одним из эпизодов боевых действий Вашингтон ответил отказом. Собеседники издания не раскрыли, о каком именно событии шла речь, но уточнили мотивацию: в Белом доме не хотели ставить под удар перспективу урегулирования.

Издание обращает внимание на двойственность текущей линии. При общем дрейфе в сторону проукраинской риторики многие свежие комментарии представителей Штатов остаются подчёркнуто сдержанными. После майской ситуации с падением дрона в Румынии постпред при НАТО Мэттью Уитакер пообещал «защищать каждый дюйм территории НАТО», но не назвал источник угрозы.

Неделю назад американский лидер Дональд Трамп и вовсе ушёл от ответа на вопрос о виновнике конфликта. «Я не хочу комментировать это, потому что пытаюсь уладить этот вопрос», — объяснил он свою позицию.

FP также задается вопросом, превратится ли поддержка Киева в реальные поставки оружия. Журнал напоминает о резких сменах вектора: после беседы с Владимиром Зеленским в сентябре прошлого года Трамп допускал возврат страны к прежним границам, а вице-президент Джей Ди Вэнс обсуждал возможность отправки ракет Tomahawk. Однако после телефонного разговора с Владимиром Путиным 16 октября риторика вновь претерпела изменения.

Президент Франции Эмманюэль Макрон 19 июня заявил, что взгляды Трампа на перспективы Киева трансформировались после саммита «Большой семёрки». Ранее Bloomberg писало о сближении позиций под влиянием европейских лидеров.

В Кремле также считают, что на американского президента оказывалось внешнее воздействие. Помощник главы государства Юрий Ушаков охарактеризовал этот процесс фразой: «Трампа накачивали, я бы сказал, наверное, неполезными, если не вредными идеями». Он добавил, что после саммита контактов с администрацией США у Москвы ещё не было.