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23 июня, 21:30

Миронов заявил о необходимости «вырубить» Starlink и ослепить ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Karolis Kavolelis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Karolis Kavolelis

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил о необходимости ликвидировать или серьёзно нарушить работу спутниковой системы Starlink, которая используется украинскими военными. В интервью журналу «Национальная оборона» политик подчеркнул, что Россия обладает для этого всеми необходимыми возможностями.

По его словам, действия Киева поддерживает коллективный Запад, который делает ставку на удары дронами и ракетами по российским тылам. «Надо вырубать Starlink, ослеплять противника и добиваться коренного перелома в СВО», — высказался парламентарий.

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Ранее сообщалось, что Армия России нашла управу на Starlink, отрезав от системы дроны ВСУ. Украинские беспилотники стали всё чаще отклоняться от цели и падать в степях. Эксперты называют причиной подобных инцидентов работу российских средств РЭБ, развёрнутых вдоль ключевых маршрутов на юге.

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Виталий Приходько
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