В Орле при ударе БПЛА по жилому зданию повреждения получили свыше 180 квартир

В Орле продолжается устранение последствий атаки БПЛА на многоквартирный дом 14 июня. Как сообщила городская администрация, были повреждены более 180 квартир.

«На сегодняшний день уже запущены два лифта, более чем в половине повреждённых квартир выполнена замена оконных конструкций. Всего повреждения получили свыше 180 квартир», — говорится в заявлении.

На объекте ежедневно трудятся свыше трёх десятков рабочих. Помимо монтажа оконных блоков, они занимаются ремонтом лоджий, где требуется восстановление кирпичных конструкций. Следующим этапом станет остекление балконов. Городские власти также рассматривают заявления жителей на получение финансовой помощи. Выплаты доступны владельцам жилья, автомобилей и имущества первой необходимости, которым был нанесён ущерб в результате происшествия.

Напомним, 14 июня украинский беспилотник ударил по жилому дому в Орле. Один человек погиб, ещё девять пострадали. Жильцов временно разместили в гостинице. По словам губернатора Андрея Клычкова, БПЛА был начинён поражающими элементами.