Гусев: Ракетная атака на Воронеж является самой тяжёлой за последнее время
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Ракетный удар Вооружённых сил Украины по Воронежу 22 июня стал самым тяжёлым за последний период. Данное заявление сделал губернатор региона Александр Гусев в своём канале в «Максе».
Губернатор отметил, что прошедшая атака превзошла по интенсивности все предыдущие обстрелы города за последнее время.
Напомним, что атака была совершена 22 июня. В результате нападения погибли пять человек. Губернатор Александр Гусев назвал это событие крайне тяжёлой потерей для региона. За медицинской помощью обратились несколько десятков человек. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. Дело квалифицировано по пункту «б» части 3 статьи 205 УК РФ в связи с массированным ударом по гражданской и промышленной инфраструктуре города.
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