Гусев: Ракетная атака на Воронеж является самой тяжёлой за последнее время

Ракетный удар Вооружённых сил Украины по Воронежу 22 июня стал самым тяжёлым за последний период. Данное заявление сделал губернатор региона Александр Гусев в своём канале в «Максе» .

Губернатор отметил, что прошедшая атака превзошла по интенсивности все предыдущие обстрелы города за последнее время.

Напомним, что атака была совершена 22 июня. В результате нападения погибли пять человек. Губернатор Александр Гусев назвал это событие крайне тяжёлой потерей для региона. За медицинской помощью обратились несколько десятков человек. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. Дело квалифицировано по пункту «б» части 3 статьи 205 УК РФ в связи с массированным ударом по гражданской и промышленной инфраструктуре города.