В Брянской области ввели меры против создания искусственного дефицита топлива

В Брянской области ввели меры против создания искусственного дефицита на рынке топлива. Об этом сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.

«Чтобы избежать создания искусственного дефицита, введён запрет на заправку в ёмкости», — говорится в заявлении главы региона.

По его словам, в Брянской области фиксируется незначительный рост цен на бензин у некоторых сетевых операторов. Также есть проблемы с региональными заправками. Ковальчук дал поручение разобраться с ситуацией.

Врио главы региона добавил, что власти находятся на связи с поставщиками топлива. Ковальчук оценил ситуацию как контролируемую, указав, что прорабатываются различные меры, которые позволят подготовиться к разным сценариям.

Ранее в Курской области ограничили заправку автомобилей в баки. Губернатор Александр Хинштейн пояснил, что меры вводят для борьбы с ажиотажным спросом. Оперштаб поручил региональному УФАС усилить контроль за ценами на АЗС.