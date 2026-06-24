Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 июня, 22:26

В Брянской области ввели меры против создания искусственного дефицита топлива

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / T.Vyc

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / T.Vyc

В Брянской области ввели меры против создания искусственного дефицита на рынке топлива. Об этом сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.

«Чтобы избежать создания искусственного дефицита, введён запрет на заправку в ёмкости», — говорится в заявлении главы региона.

По его словам, в Брянской области фиксируется незначительный рост цен на бензин у некоторых сетевых операторов. Также есть проблемы с региональными заправками. Ковальчук дал поручение разобраться с ситуацией.

Врио главы региона добавил, что власти находятся на связи с поставщиками топлива. Ковальчук оценил ситуацию как контролируемую, указав, что прорабатываются различные меры, которые позволят подготовиться к разным сценариям.

Новак: Все российские НПЗ работают с максимальной загрузкой
Новак: Все российские НПЗ работают с максимальной загрузкой

Ранее в Курской области ограничили заправку автомобилей в баки. Губернатор Александр Хинштейн пояснил, что меры вводят для борьбы с ажиотажным спросом. Оперштаб поручил региональному УФАС усилить контроль за ценами на АЗС.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Антон Голыбин
  • Новости
  • Общество
  • Брянская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar