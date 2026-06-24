Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 июня, 22:29

Горячие линии работают: Рябков рассказал о диалоге с США по стратегической стабильности

Рябков: РФ не будет демонтировать элементы стратегической стабильности с США

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Россия не намерена демонтировать сохранившиеся элементы стратегической стабильности с США. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью газете «Известия». Дипломат подтвердил, что горячие линии между Москвой и Вашингтоном продолжают функционировать.

Рябков отметил, что существуют гласные договорённости в сфере обеспечения стратегической стабильности. Они касаются пусков баллистических ракет и масштабных стратегических учений. Некоторые элементы прежней архитектуры в этой сфере сохранились. Замглавы МИД подчеркнул, что Россия считает их существенными и не собирается отказываться от них. Он также подтвердил работоспособность горячих линий.

«Есть горячие линии — они тоже функциональны», — указал высокопоставленный дипломат.

«Молчание — золото»: США ответили «нет» на призыв Европы ужесточить тон в адрес России
«Молчание — золото»: США ответили «нет» на призыв Европы ужесточить тон в адрес России

Напомним, в конце мая Рябков сообщил, что Россия и США на данный момент не ведут диалог по вопросам стратегической стабильности, и предпосылок для его возобновления нет. По его словам, Москва предлагала Вашингтону в течение года придерживаться ограничений по ключевым параметрам прежних договорённостей в сфере вооружений, однако американцам это не подошло.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Антон Голыбин
  • Новости
  • США
  • Сергей Рябков
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar