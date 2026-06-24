Горячие линии работают: Рябков рассказал о диалоге с США по стратегической стабильности

Россия не намерена демонтировать сохранившиеся элементы стратегической стабильности с США. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью газете «Известия». Дипломат подтвердил, что горячие линии между Москвой и Вашингтоном продолжают функционировать.

Рябков отметил, что существуют гласные договорённости в сфере обеспечения стратегической стабильности. Они касаются пусков баллистических ракет и масштабных стратегических учений. Некоторые элементы прежней архитектуры в этой сфере сохранились. Замглавы МИД подчеркнул, что Россия считает их существенными и не собирается отказываться от них. Он также подтвердил работоспособность горячих линий.

«Есть горячие линии — они тоже функциональны», — указал высокопоставленный дипломат.

Напомним, в конце мая Рябков сообщил, что Россия и США на данный момент не ведут диалог по вопросам стратегической стабильности, и предпосылок для его возобновления нет. По его словам, Москва предлагала Вашингтону в течение года придерживаться ограничений по ключевым параметрам прежних договорённостей в сфере вооружений, однако американцам это не подошло.