Возвращение волшебника: 46-летний Роналдиньо подписал контракт с итальянским клубом

46-летний бразилец Роналдиньо официально возобновил карьеру, подписав соглашение с «Равенной». Презентация новичка состоялась в Майами, сообщил итальянский клуб.

Знаменитый футболист завершил профессиональные выступления в 2018 году. Теперь спустя восемь лет он возвращается на поле.

Новой командой для бразильца стал коллектив из третьего по силе дивизиона Италии. «Равенна» представляет Серию С.

Торжественное представление игрока прошло в Соединённых Штатах, а не на домашнем стадионе команды. Детали личного контракта стороны не раскрывают.

Экс-звезда «Барселоны» и сборной Бразилии вновь приступит к тренировкам. Болельщики ждут появления кудесника мяча в официальных матчах.

Сам Роналдиньо ранее заявил, что с нетерпением ждёт возвращения в футбол и хочет «написать новую историю вместе с клубом», подчеркнув, что игра всегда приносила ему радость. В последний раз он выходил на поле в 2018 году в составе «Флуминенсе».

Роналдиньо (Роналду де Ассис Морейра) — бразильский футболист, чей пик карьеры пришелся на начало 2000-х годов, когда он, играя за «Барселону» (2003–2008), считался лучшим игроком мира благодаря виртуозному дриблингу, нестандартным финтам и постоянной улыбке на поле. Он выиграл чемпионат мира 2002 года в составе сборной Бразилии, Лигу чемпионов с «Барселоной» в 2006 году, а также получил «Золотой мяч» в 2005 году, став символом зрелищного «искусства ради искусства» в футболе, хотя его стремительный спад из-за снижения дисциплины не позволил ему удержаться на вершине так же долго, как его современникам.

«Равенна» — итальянский футбольный клуб из одноимённого города в регионе Эмилия-Романья, основанный в 1913 году и возрождённый после банкротства в 2012-м. Домашние матчи проводит на стадионе «Бруно Бенелли». Лучшие годы клуба пришлись на конец 1990-х — начало 2000-х, когда он балансировал между Серией B и Серией C1, а высшим достижением в истории стала победа в Серии C1 и завоевание Суперкубка Серии C в сезоне 1995/96. В новейшей истории «Равенна» под руководством тренера Массимо Гадди в сезоне 2023/24 выиграла группу D Серии D и вернулась в профессиональную Серию C спустя три года отсутствия, укрепив состав опытным полузащитником Лукой Чигарини. Цвета клуба — красно-жёлтые, а принципиальным соперником является «Чезена».

В сезоне 2025/26 «Равенна» заняла третье место в групп B Серии C, но не смогла подняться дивизионом выше, проиграв в 1/4 финала плей-офф «Салернитане».