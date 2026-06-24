Глава Минфина США назвал министра торговли идиотом из-за сделки с Украиной

Глава Минфина США Скотт Бессент во время спора назвал руководителя министерства торговли Говарда Лютника идиотом. О конфликте сообщает The Hill со ссылкой на новую книгу журналистов New York Times Мэгги Хаберман и Джонатана Суона.

Столкновение произошло вокруг подготовки сделки по украинским редкоземельным металлам. Лютник обвинил коллегу в том, что тот сорвал соглашение. Бессент в ответ раскритиковал вариант, предложенный главой торгового ведомства, охарактеризовав его как «дерьмовую сделку». Затем финансист заявил оппоненту прямо в лицо, что тот «идиот».

Договор между Вашингтоном и Киевом был заключён 30 апреля прошлого года. Документ закрепляет за американской стороной приоритетное право покупать добытую в стране продукцию. Также соглашение предусматривает создание на украинской территории инвестиционного фонда. Управление им и взносы распределяются между партнёрами поровну — 50 на 50.

Программа рассчитана на десятилетие вложений в развитие. Военная помощь, которую получают киевские власти, засчитывается как взнос руководства США в эту структуру. В середине июля 2025 года украинский кабмин утвердил список критических минералов и участков недр, однако спустя год реализация сделки так и не началась.