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23 июня, 23:11

Стало известно, когда в России может появиться ЕГЭ по арабскому языку

Рособрнадзор допустил введение ЕГЭ по арабскому языку не ранее 2033 года

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

ЕГЭ по арабскому языку может появиться в России не раньше 2033 года. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на Рособрнадзор.

Перед включением предмета в систему государственной итоговой аттестации для выпускников 11-х классов предстоит подготовить учебно-методическую базу для его преподавания. Завершение этой работы запланировано на 2030 год. После этого предусмотрен этап апробации экзаменационной модели. Проведение тестирования ЕГЭ по арабскому языку возможно не ранее 2032 года.

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Напомним, министр просвещения РФ Сергей Кравцов ранее заявил, что российские школьники начнут изучать арабский язык по новой программе с 1 сентября. Специалисты подготовили и перевели на арабский язык народные сказки, книгу о России и произведения отечественных писателей. Эти издания уже передали партнёрам в ОАЭ.

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Тимур Хингеев
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