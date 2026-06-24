Росавиация сообщила об ограничениях полётов в шести аэропортах России

Росавиация ввела временные ограничения на полёты в шести аэропортах на территории России. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства ночью 24 июня.

«Аэропорты Калуга (Грабцево), Тамбов (Донское), Краснодар (Пашковский), Пенза, Саратов. Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — говорится в сообщении.

Кроме того, Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с органами из-за ограничений. Ведомство предупреждает о возможных корректировках в расписании рейсов.

Ранее сообщалось об ограничении полётов в целях безопасности в аэропорту Пулково. В результате пришлось отменить 19 рейсов по направлению в Москву.