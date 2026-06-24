Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 июня, 23:22

Росавиация сообщила об ограничениях полётов в шести аэропортах России

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Росавиация ввела временные ограничения на полёты в шести аэропортах на территории России. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства ночью 24 июня.

«Аэропорты Калуга (Грабцево), Тамбов (Донское), Краснодар (Пашковский), Пенза, Саратов. Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — говорится в сообщении.

Кроме того, Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с органами из-за ограничений. Ведомство предупреждает о возможных корректировках в расписании рейсов.

Дым пошёл по салону: пауэрбанк загорелся во время посадки на рейс в Анталью
Дым пошёл по салону: пауэрбанк загорелся во время посадки на рейс в Анталью

Ранее сообщалось об ограничении полётов в целях безопасности в аэропорту Пулково. В результате пришлось отменить 19 рейсов по направлению в Москву.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • Росавиация
  • Происшествия
  • Москва
  • Тамбовская область
  • Калужская область
  • Краснодарский край
  • Пензенская область
  • Саратовская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar