Росавиация сообщила об ограничениях полётов в шести аэропортах России
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Росавиация ввела временные ограничения на полёты в шести аэропортах на территории России. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства ночью 24 июня.
«Аэропорты Калуга (Грабцево), Тамбов (Донское), Краснодар (Пашковский), Пенза, Саратов. Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — говорится в сообщении.
Кроме того, Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с органами из-за ограничений. Ведомство предупреждает о возможных корректировках в расписании рейсов.
Ранее сообщалось об ограничении полётов в целях безопасности в аэропорту Пулково. В результате пришлось отменить 19 рейсов по направлению в Москву.
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