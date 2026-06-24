ООН эвакуирует свыше 11 тысяч моряков, застрявших на Ближнем Востоке

Международная морская организация ООН приступает к масштабной эвакуации моряков, которые оказались заблокированы в зоне ближневосточного конфликта. Речь идёт о более чем 11 тысячах членов экипажей гражданских судов. Операция будет проводиться при координации с властями Ирана, Омана и Соединённых Штатов, сообщил генеральный секретарь организации Арсенио Домингес.

«Мы получили необходимые гарантии безопасности и тщательно проверили условия для безопасного судоходства», — заявил Домингес.

Он напомнил, что с начала военной операции США и Израиля против Ирана погибли 14 моряков. В Международной морской организации подтвердили, что продолжат делать всё возможное для защиты жизни моряков и обеспечения бесперебойности мировой торговли.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Ормузский пролив полностью открыт для судоходства по итогам американо-иранских переговоров в Швейцарии. Американский лидер констатировал, что ситуация в районе пролива складывается благоприятно. Трамп также обратил внимание на возросшую интенсивность судоходства. По его данным, в воскресенье через пролив проследовало больше нефтяных танкеров, чем за любой другой день в истории.