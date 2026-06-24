В Нигерии подростки заживо сожгли учительницу из-за слухов о краже детей

В Нигерии толпа подростков напала на местную учительницу и сожгла её заживо из-за ложных слухов о похищении детей. Об этом сообщает издание Daily Trust. Инцидент произошёл в районе Марабан-Джос.

Женщина направлялась на лекцию, когда за ней увязалась группа несовершеннолетних. Они обвинили её в похищении детей и избили. Полицейские забрали пострадавшую в участок. Однако разъярённая толпа ворвалась в отделение, вытащила учительницу на улицу и подожгла. Спасти её не удалось.

Правоохранителям пришлось применить табельное оружие. Один из участников беспорядков получил ранение. В полиции произошедшее назвали посягательством на верховенство закона. Несколько подозреваемых арестовали, поиск остальных продолжается.

Ранее в Кении неизвестные облили бензином и подожгли исполнительницу христианской музыки жанра госпел. Женщина скончалась от полученных травм. Глава МВД Кении Кипчумба Муркомен заявил, что нападение могло быть связано с политическими взглядами певицы — она открыто поддерживала президента Уильяма Руто и имела татуировку с его изображением.