Военный КНДР пересёк границу с Южной Кореей

Военнослужащий КНДР пересёк межкорейскую границу и был задержан южнокорейскими военными. Об этом сообщило Объединённое командование начальников штабов (ОКНШ).

Инцидент произошёл вечером 23 июня в центральном секторе фронта. В официальном сообщении ОКНШ уточняется, что «соответствующие органы расследуют обстоятельства произошедшего». Никаких подробностей о личности перебежчика и его звании пока не приводится.

По данным агентства «Рёнхап», это четвёртый случай перехода граждан КНДР на юг при администрации президента Ли Чжэ Мёна (с 4 июня прошлого года). При этом солдаты с Севера совершают такие поступки уже во второй раз. Предыдущий инцидент с участием военного произошёл в октябре. Тогда северокорейский боец аналогичным образом пересёк военную демаркационную линию на центральном участке и изъявил желание остаться в Южной Корее.

Кроме того, в июле минувшего года границу преодолел один гражданский житель КНДР. Ещё один северянин был спасён в нейтральных водах реки Ханган.

Сейчас детали нового перехода выясняют следователи. Им предстоит установить мотивы военнослужащего и точный маршрут, которым он проник через заминированную и хорошо охраняемую полосу.