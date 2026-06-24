Вышел и сорвал овации: Трамп спародировал трансгендера*, отобравшего медаль у женщины

Американский президент Дональд Трамп вновь раскритиковал допуск трансгендерных* спортсменов к женским спортивным турнирам. На выступлении в штате Пенсильвания он заявил, что мужчины не должны соревноваться с женщинами, и привёл в пример тяжёлую атлетику.

Трамп раскритиковал участие мужчин в женских спортивных соревнованиях. Видео © X / Eric Daugherty

В качестве доказательства своей точки зрения политик привёл историю с некого турнира. Трамп изобразил женщину-штангистку, которая не смогла справиться с весом. Затем, по его словам, на помост вышел спортсмен, «совершивший переход»*, который ранее выступал среди мужчин и занимал там невысокие позиции. Президент отметил, что речь шла о штанге весом в 210 фунтов, что соответствует 95 кг.

«Это много для женщины, но не для мужчины, который может это одной рукой сделать», — отметил он.

По словам Трампа, после этого спортсмен получил медаль, а его успех был положительно воспринят окружающими. Глава Белого дома считает подобную ситуацию недопустимой.

Самый резонансный случай участия трансгендера* в женских соревнованиях по тяжёлой атлетике связан с Лорел Хаббард из Новой Зеландии. Хаббард — первый в истории открытый трансгендерный* спортсмен, допущенным к участию в Олимпийских играх (Токио-2020). До перехода в 2012 году (в возрасте 34 лет) выступал в мужских соревнованиях под именем Гэвин Хаббард. После начал соревноваться в женской категории и завоевал серебро на чемпионате мира 2017 года в Анахайме (штат Калифорния). Участие Хаббарда в женских стартах вызвало острейшие дебаты о балансе между принципами инклюзивности и сохранением честной конкуренции в спорте, поскольку критики указывают на необратимые физиологические преимущества, приобретённые в период мужского развития. На Олимпиаде в Токио трансгендер* не смог взять начальный вес в рывке. В 2024 году Хаббард карьеру.

В феврале 2025 года Дональд Трамп подписал указ, который запрещает сменившим пол мужчинам участвовать в женских спортивных соревнованиях. Также документ оставил без финансирования учебные заведения, которые допустили трансгендеров* к таким состязаниям. Трамп пообещал, что будет добиваться от МОК полного отстранения таких людей от участия в женских соревнованиях.