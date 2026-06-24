Омбудсмены России и Украины обменяются запросами граждан на выдачу документов

Уполномоченные по правам человека России и Украины на предстоящей встрече планируют обменяться запросами граждан двух стран на получение необходимых документов. Об этом сообщила российский омбудсмен Яна Лантратова ТАСС.

По её словам, из-за отсутствия дипломатических отношений между государствами семьи, чьи родственники живут по разные стороны границы, сталкиваются с серьёзными трудностями при оформлении справок и подтверждений, необходимых для назначения выплат, льгот, пособий и пенсионного обеспечения. Единственным каналом для решения этих вопросов остаётся взаимодействие между омбудсменами двух стран.

«И с гуманитарной точки зрения остаётся единственный канал для решения этих вопросов — между омбудсменами двух стран. На ближайшую встречу и Дмитрий Валерьевич [Лубинец — омбудсмен Украины], и я, готовим список обращений», — сообщила Лантратова.

Омбудсмен уточнила, что к ней поступило около 20 обращений.

Ранее Яна Лантратова сообщила, что обсуждает возвращение в РФ членов 10 семей с Украины. Первая беседа в новом статусе между правозащитниками двух государств состоялась в начале июня. По итогам переговоров Лантратова заявила о намерении не только сохранить имеющиеся наработки, но и развивать их дальше.