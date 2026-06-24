Дистанционный мониторинг пациентов с диабетом впервые включили в систему ОМС

В систему обязательного медицинского страхования (ОМС) впервые включили дистанционное наблюдение за пациентами с сахарным диабетом. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на председателя ФФОМС Илью Баланина.

«Впервые в систему ОМС включён дистанционный мониторинг состояния здоровья для людей с сахарным диабетом», — отметил он.

Речь идёт о формате, при котором врачи получают данные о состоянии человека удалённо и могут оценивать динамику показателей без постоянного посещения поликлиники, что может помочь в предотвращении осложнений. Аналогичный подход теперь предусмотрен и для людей с артериальной гипертензией.

Ранее Кабмин РФ выделил почти 5 млрд рублей на закупку систем непрерывного мониторинга глюкозы для десятков тысяч пациентов с сахарным диабетом в регионах. Средства пойдут на обеспечение детей, подростков и беременных женщин устройствами для круглосуточного контроля уровня сахара в крови. Регионы смогут организовать бесперебойное снабжение пациентов необходимыми приборами. Всего планируется закупить около 270 тысяч систем мониторинга.