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24 июня, 02:39

Мирошник: Количество пострадавших от ВСУ мирных жителей превышает 250 в неделю

Обложка © АГН «Москва» / Александр Авилов

Обложка © АГН «Москва» / Александр Авилов

Количество мирных жителей, пострадавших в результате террористических действий украинских, за последний месяц систематически составляло более 250 в неделю. Об этом сообщил посол по особым поручениям министерства иностранных дел России Родион Мирошник.

По данным на 21 июня, всего жертвами украинских вооружённых формирований стали не менее 30 500 мирных граждан. Из них 8378 человек погибли, ещё 22 122 получили ранения.

«За последний месяц еженедельное число пострадавших мирных жителей составляло от 254 до 291 человек. Число погибших — от 30 до 50 мирных жителей», — заявил Мирошник.

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Виталий Приходько
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