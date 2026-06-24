Количество мирных жителей, пострадавших в результате террористических действий украинских, за последний месяц систематически составляло более 250 в неделю. Об этом сообщил посол по особым поручениям министерства иностранных дел России Родион Мирошник.

По данным на 21 июня, всего жертвами украинских вооружённых формирований стали не менее 30 500 мирных граждан. Из них 8378 человек погибли, ещё 22 122 получили ранения.

«За последний месяц еженедельное число пострадавших мирных жителей составляло от 254 до 291 человек. Число погибших — от 30 до 50 мирных жителей», — заявил Мирошник.

Ранее в селе Александровка Шебекинского округа Белгородской области беспилотник Вооружённых сил Украины атаковал легковой автомобиль. В результате удара осколочные ранения получил мужчина. Пострадавшего с ранениями грудной клетки, головы и плеча бригада скорой медицинской помощи увезли в городскую больницу № 2 Белгорода.