Бывший чемпион UFC Порье попытался подраться с полицейским в аэропорту Атланты

Бывший временный чемпион UFC Дастин Порье попытался подраться с полицейским в аэропорту Атланты (штат Джорджия). Как сообщает портал TMZ, спортсмен был пьян.

37-летний американец появился на территории воздушной гавани в нетрезвом виде и привлёк внимание полиции. Во время оформления протокола ситуация обострилась. Порье предпринял попытку подраться с полицейским.

«Иди в жопу, чувак! Я сейчас буду драться с тобой», — заявил Порье на вопрос правоохранителя, кто он такой.

Вскоре после инцидента бойца отпустили. Ему инкриминируют административное правонарушение, однако окончательного вердикта суда пока нет.

По законам Джорджии, наказание за подобный проступок может оказаться строгим. В случае признания вины фигуранту грозит до одного года тюремного заключения, денежный штраф либо обе санкции одновременно.

В профессиональной карьере Дастина Порье 30 побед (24 из них досрочные) и 10 поражений. Один поединок с его участием был признан несостоявшимся.

Напомним, накануне Life.ru писал, что Порье задержали за появление пьяным в общественном месте. Боец завершил карьеру в прошлом году и собирался вступить на путь трезвости, но, видимо, где-то свернул не туда.