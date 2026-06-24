Пять остановок сердца за несколько дней: Российские врачи вытащили пациентку с того света

В краевой клинической больнице Читы медики спасли 51-летнюю женщину, у которой за время лечения пять раз останавливалось сердце. Об этом сообщила пресс-служба правительства Забайкальского края. Пациентка поступила в крайне тяжёлом состоянии после инфаркта.

Женщина поступила в приёмно-диагностическое отделение с частотой сердечных сокращений и давлением ниже нормы. Врачи несколько дней боролись за её жизнь. Специалисты применили микротоки для нормализации сердечного ритма. Пациентку перевели на ИВЛ и подключили к аппаратам для повышения артериального давления. Затем ей установили в артерии специальные сетчатые каркасы для восстановления кровотока.

«По показаниям мы решили микротоком нормализовать биение сердца. То есть сделать так, чтобы оно сокращалось с нормальной частотой. Параллельно пациентку перевели на ИВЛ, подключили аппараты для повышения артериального давления», — цитирует пресс-служба слова завотделением кардиореанимации Дмитрия Ростовцева.

Затем женщине установили в артерии специальный сетчатый каркас для восстановления нормального кровотока

Несмотря на процедуры, сердце продолжало останавливаться. После консилиума врачи перевели пациентку на аппарат, который временно взял на себя функции сердца и лёгких. Через шесть часов после подключения медики зафиксировали положительную динамику. Женщина находилась в ясном сознании и дышала самостоятельно. Через сутки её отключили от аппарата, а затем выписали из больницы.