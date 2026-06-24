Исполнительница песни «Этьен» Геш Патти скончалась на 81-м году жизни

Французская певица Геш Патти (Патрисия Порасс), известная по композиции «Этьен», скончалась в ночь на 22 июня в Париже после продолжительной болезни на 81-м году жизни. Об этом сообщил её агент Себастьен д’Ассиньи.

«Мадемуазель Геш Патти — танцовщица, певица, актриса — ушла из жизни в ночь с 21 на 22 июня 2026 года в Париже после продолжительной болезни. Она оставила после себя, всем зрителям, которым посчастливилось увидеть её на сцене, воспоминания о женщине, полной жизни в своём творчестве», — пишет д'Ассиньи.

Её профессиональный путь начался с танца: она проходила стажировку в Парижской опере, затем выступала как солистка в нескольких танцевальных коллективах. Позднее Патти участвовала в постановках театрального формата, включая главную роль в мюзикле «Отверженные», а также стала соосновательницей трио Dacapo.

Широкая известность к Патти пришла в 1987 году после выхода песни Etienne. Композиция выделялась провокационной стилистикой и неоднозначным текстом, а в чёрно-белом клипе она появилась в корсете и сетчатых чулках. В 1988 году артистка выпустила ещё один успешный сингл — Let Be Must the Queen, закрепивший её популярность в музыкальной среде.