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24 июня, 04:11

В Армии России раскрыли новую тактику применения дронов ВСУ

Боец Кальмар: ВСУ изменили тактику применения дронов в ДНР

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Украинские военные изменили тактику использования беспилотников, сместив акцент контроля на подступы к населённым пунктам. Об этом рассказал боец 102-го штурмового полка группировки войск «Центр» с позывным Кальмар, пишет ТАСС. По его словам, в самом населённом пункте Приют активность дронов ниже.

«Они [ВСУ] изменили тактику применения дронов. <...> До непосредственно Приюта нужно было пройти самые тяжёлые моменты маршрута. В самом населённом пункте дроны не так активно летают, потому что они [ВСУ] думают, что туда никто не дойдет», — рассказал боец.

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Напомним, 12 июня российские войска освободили населённый пункт Приют в Донецкой Народной Республике. Отличились бойцы группировки войск «Центр». Посёлок Приют находится близ города Дружковка в Краматорском районе.

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Антон Голыбин
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