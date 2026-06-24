Электроснабжение восстановили в более чем 5 тысячах домов на Урале после урагана

В Кушве Свердловской области восстановлено электроснабжение более чем в 5 тысячах домов после урагана, который прошёл в регионе 22 июня. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области.

«Бригады энергетиков продолжают восстановление электроснабжения. Подключено более 5 тыс. домов», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, энергетики продолжают работы, и на утро 24 июня без электричества остаются 281 жилой дом. Параллельно ведётся расчистка территории: за сутки с улиц города вывезли 1375 кубометров мусора. Всего в ликвидации последствий задействованы 340 человек и 82 единицы техники.

Также продолжается приём заявлений от жителей на получение финансовой помощи.

Как уже писал Life.ru, в результате смерча в Свердловской области были повреждены 40 крыш в домах и девять опор ЛЭП. Ветер также повалил 25 деревьев, повреждения получили десятки машин.