«Вы погибнете все»: Мужчина заставил соседей оставить его умирать после удара ВСУ по ДНР

Женщина по имени Виктория Никитина, которая эвакуировалась из Константиновки, рассказала РИА «Новости», как скончался её отец. Оказалось, что мужчина просил всех покинуть дом, чтобы не погибнуть от повторного удара противника.

«Я, когда приехала (в село Яблоновка под Константиновкой – ред.), сразу побежала к соседям. Я говорю: «А где отец?». Там как раз и раненые лежали несколько человек. Я подумала, что там отец, но соседка сказала, что его не смогли спасти. Его не смогли вытянуть (из-под завалов – ред.)», – рассказала Никитина.

Дочь узнала, что перед смертью он крикнул тем, кто пытался вытащить его из-под обломков: «Уходите, а то все погибнете». Он боялся, что враг ударит снова и тогда погибнут и спасатели. Отца похоронили прямо в огороде их дома, а Викторию с дочкой позже вывезли российские военные.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российские военные продолжают наступать в районе Константиновки. Этот город считают важным узлом для снабжения и обороны ВСУ. Если его освободить, откроется путь к Славянску и Краматорску — последнему крупному городу Донбасса, который пока контролирует Украина.