Горящий ТЦ в Пензе удалось потушить спустя 2 часа

Пожарные ликвидировали открытое горение в торговом центре на улице Суворова в Пензе. Возгорание там было локализовано на площади 250 кв. метров, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

«Открытое горение ликвидировано», — говорится в сообщении ведомства.

Информация о возгорании поступила около 06:00 по московскому времени. По прибытии первых пожарно-спасательных подразделений наблюдался густой чёрный дым и открытое горение на кровле здания. На данный момент продолжаются работы по разбору конструкций и проливке очагов возможного тления.