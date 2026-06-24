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Регион
24 июня, 05:50

Горящий ТЦ в Пензе удалось потушить спустя 2 часа

Обложка © МАКС / МЧС Пензенской области

Обложка © МАКС / МЧС Пензенской области

Пожарные ликвидировали открытое горение в торговом центре на улице Суворова в Пензе. Возгорание там было локализовано на площади 250 кв. метров, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

«Открытое горение ликвидировано», — говорится в сообщении ведомства.

Информация о возгорании поступила около 06:00 по московскому времени. По прибытии первых пожарно-спасательных подразделений наблюдался густой чёрный дым и открытое горение на кровле здания. На данный момент продолжаются работы по разбору конструкций и проливке очагов возможного тления.

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Андрей Бражников
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