Забрали лампочки и унитаз: Мария Кожевникова с мужем «разобрали» чужой особняк из-за $375 тыс.

Актриса Мария Кожевникова и её муж Евгений Васильев съехали из дома, который снимали 12 лет, и забрали всё, вплоть до унитазов и лампочек. Об этом Mash утверждает владелец недвижимости Виктор Лепницкий. По его словам, скандал разгорелся из-за долга в 375 тысяч долларов — эти деньги Васильев дал хозяину в счёт аренды. Теперь же арендатор заявляет в суде, что жил бесплатно, и требует вернуть сумму.

Семья актрисы жила в двухэтажном особняке на берегу Волги в деревне Шоша с 2007 по 2019 год. Платили они около 10 тысяч долларов в месяц. В 2014 году владелец дома решил купить недвижимость в Испании. Васильев предложил оплатить аренду авансом, но оформить расписку на 375 тысяч долларов. Лепницкий согласился — и в итоге Васильев остался в доме ещё на пять лет.

Арендатор отказывался подписывать договор и не хотел съезжать. Его выселяли с участковым. После переезда Васильевы забрали всё движимое имущество, даже унитазы. Затем муж Марии Кожевниковой подал в суд и заявил, что расписка — это не плата за аренду, а займ, а жил он якобы бесплатно.

Тушинский суд встал на сторону Васильева. Сумма требований выросла из-за роста курса валюты. Для погашения долга у Лепницкого изъяли гостиницу, а под угрозой теперь его дом. Сам 64-летний предприниматель живёт в Митино с девятью кошками и потерял почти всё состояние.

Ранее сообщалось, что мошенники обманули певицу Ларису Долину — у неё забрали не только квартиру, но и все накопления, которые она копила много лет. Артистка не верит, что украденное вернётся, но всё равно подала иск на 176 миллионов рублей к тем, кто причастен к этому делу. По её словам, её обобрали до нитки — лишили и жилья, и всех заработанных денег.