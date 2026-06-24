Курганский маньяк Олег Фоминых погиб в зоне СВО. Серийный убийца, который когда-то съел страницы своего признания, попал под удар в составе штурмового отряда «Шторм-Z». Об этом сообщает SHOT.

Он заключил контракт с Минобороны в январе 2026 года, уже после суда по делу о серии убийств. Тело 59-летнего маньяка опознали только сейчас.

Фоминых убивал в Курганской области с 1983 по 1997 год. Ему удавалось скрываться 39 лет. Доказано три убийства — подростка, девушки и мужчины — и два покушения, когда жертвы выжили. Связать старые преступления с ним удалось только в 2022 году. Он убивал жестоко: добивал жертв отвёрткой, разбитой бутылкой, молотком — наносил до 23 ударов, а потом душил. Снимал с убитых часы и другие вещи. Фоминых не раз судили — сначала условно, потом отправили в колонию. В СИЗО он вырвал из дела страницы со своим признанием и съел их на глазах у следователя.

Ему дали 9 лет и 11 месяцев, а потом должны были добавить срок за новые эпизоды — те самые три убийства. Но приговор не успели вынести — после двух заседаний Фоминых ушёл на СВО.

Ранее стало известно, что каскадёр Чингиз Додиев, снимавшийся в фильме «Майор Гром», погиб в зоне СВО. Он попал под обстрел 3 июня на Купянском направлении и погиб при выполнении боевого задания. У него остались жена и две дочери. Додиев ушёл на фронт добровольцем в июле 2023 года. Во время службы он не только воевал, но и писал стихи.