Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Киев, терпя поражение на фронте, «огрызается» и наносит удары по мирным объектам на территории России. Об этом представитель Кремля сообщил журналистам.

Киевский режим, по словам Пескова, «огрызается в силу своей уже очевидной такой нацистской натуры ударами по объектам гражданской инфраструктуры» нашей страны. Он заверил, что всё это делается от бессилия Владимира Зеленского.

Ранее посол по особым поручениям министерства иностранных дел России Родион Мирошник сообщил, что количество мирных жителей, пострадавших в результате террористических действий украинских солдат, за последний месяц составило более 250 в неделю.