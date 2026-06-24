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24 июня, 07:22

Песков: Удары по мирным объектам в России обнажают нацистскую суть Киева

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Киев, терпя поражение на фронте, «огрызается» и наносит удары по мирным объектам на территории России. Об этом представитель Кремля сообщил журналистам.

Киевский режим, по словам Пескова, «огрызается в силу своей уже очевидной такой нацистской натуры ударами по объектам гражданской инфраструктуры» нашей страны. Он заверил, что всё это делается от бессилия Владимира Зеленского.

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Ранее посол по особым поручениям министерства иностранных дел России Родион Мирошник сообщил, что количество мирных жителей, пострадавших в результате террористических действий украинских солдат, за последний месяц составило более 250 в неделю.

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Татьяна Миссуми
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