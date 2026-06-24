На данный момент пока неизвестно будет ли президент России Владимир Путин поздравлять главу Белогот дома Дональда Трампа с Днём независимости США. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Мы ответим [позже]», — сказал представитель Кремля.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с 80-летием. Американский лидер был тронут этим. Во время телефонного разговора Путин также пожелал США удачно провести чемпионат мира по футболу 2026 года. Путин, вспоминая успешный опыт России на ЧМ-2018, выразил надежду, что соревнования пройдут достойно.