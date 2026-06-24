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24 июня, 07:25

Пескова спросили, будет ли Путин поздравлять Трампа с Днём независимости США

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Photo Agency

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Photo Agency

На данный момент пока неизвестно будет ли президент России Владимир Путин поздравлять главу Белогот дома Дональда Трампа с Днём независимости США. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Мы ответим [позже]», — сказал представитель Кремля.

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Ранее президент России Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с 80-летием. Американский лидер был тронут этим. Во время телефонного разговора Путин также пожелал США удачно провести чемпионат мира по футболу 2026 года. Путин, вспоминая успешный опыт России на ЧМ-2018, выразил надежду, что соревнования пройдут достойно.

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Наталья Афонина
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