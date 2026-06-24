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24 июня, 07:29

«Никто не забудет!» Песков обещал Зеленскому и его приспешникам суд

Песков обещал режиму Зеленского суд за все военные преступления

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что киевский режим во главе с Владимиром Зеленским в будущем может быть привлечён к юридической ответственности за свои действия. Совершённые им преступления не останутся без последствий и будут предметом дальнейшего разбирательства, заверил представитель Кремля.

«Это нужно сделать (привлечь к суду — прим. Life.ru), потому что преступления налицо, они чётко документируются, архивируются. И это всё на повестке дня, этого никто не забудет», — подчеркнул Песков.

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Также Песков заявил, что Киев, терпя поражение на фронте, «огрызается» и наносит удары по мирным объектам на территории России. Всё это обнажает нацистскую суть украинских властей, уточнил он.

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Татьяна Миссуми
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