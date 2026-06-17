Жестокость, которую проявляют ВСУ, переходит все границы человечности и не заслуживает снисхождения. Такое заявление сделала уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова на пресс-конференции в мультимедийном центре «Россия сегодня», где был представлен доклад о преступлениях киевского режима в Димитрове.

Она напомнила о трагедии в Старобельске 22 мая, когда украинские формирования нанесли удар по педагогическому колледжу. Жертвами стали 21 человек. Также омбудсмен упомянула вторжение ВСУ в Курскую область 6 августа 2024 года.

«Это проявление жестокости, которая выходит за рамки любых человеческих норм. Ей нет и не может быть оправдания», — сказала она.

Лантратова подчеркнула, что в аппарат омбудсмена стекаются новые факты зверств. Среди них — расправы без суда, убийства мирного населения, грабежи и осквернение церквей. Особое внимание Лантратова уделила пыткам. Как выяснилось, украинские военные калёным трезубцем метят мирных жителей. Она добавила, что силовики Киева переняли методы гитлеровцев. Они поступают точно так же, как фашисты поступали в годы Великой Отечественной.

Ранее Яна Лантратова направила обращения в ООН и ОБСЕ, потребовав дать оценку действиям западных государств, которые поставляют вооружение Украине. В своей инициативе она подчеркнула, что правительства этих стран не просто передают технику, но и контролируют её применение, что делает их соучастниками возможных преступлений.