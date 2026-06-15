Лантратова обратилась в ЮНЕСКО после атаки ВСУ на Панораму обороны Севастополя

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова обратилась к генеральному директору ЮНЕСКО Халеду аль-Анане после атаки ВСУ на музей-панораму «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.». Она попросила привлечь внимание мирового сообщества к ударам по объектам культурного наследия и публично осудить такие действия.

Лантратова отметила, что это не единичный случай: ранее удар был нанесён по историко-археологическому музею в Каменке-Днепровской Запорожской области, где были уничтожены три выставочных зала и более 100 квадратных метров музейного фонда.

Также, как указала уполномоченный, с 2022 года под ударами оказались около 70 объектов культурного наследия Белгородской области и 79 объектов в Курской области.

Лантратова подчеркнула, что подобные действия нарушают Гаагскую конвенцию о защите культурных ценностей в случае вооружённого конфликта 1954 года.

«Культурное наследие — это память народа. Наша связь с теми, кто жил до нас. Кто защищал страну. Кто оставил нам право жить, помнить и передавать эту память детям», — заявила она.

По словам уполномоченного, международные организации должны открыто говорить о недопустимости атак на музеи, памятники и другие объекты культуры.