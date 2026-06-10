«Допрыгаетесь»: Мединский пригрозил Киеву после удара по Панораме Севастополя

Помощник президента России Владимир Мединский назвал удар ВСУ по музею-панораме «Оборона Севастополя» варварской атакой по исторической памяти. По его словам, если целью было «побольнее уколоть», то противник «допрыгается».

Мединский напомнил, что здание как раз готовили к открытию после реставрации — обновляли и сам комплекс, и огромное полотно. Именно в этот момент, заявил он, был нанесён целенаправленный удар.

«Это обыкновенный фашизм», — сказал помощник президента.

Он сравнил произошедшее с событиями 1942 года, когда немцы специально бомбили район Малахова кургана и музея-панорамы. Тогда тоже начался пожар, а советские моряки спасали полотно, вывозя крупные фрагменты в рулонах. Позже их пытались восстановить в Третьяковской галерее, но нынешняя панорама, по словам Мединского, уже не является полностью подлинной: часть оригинальных элементов хранится в запасниках Севастопольского музея и требует серьёзной реставрации.

По оценке Мединского, после завершения боевых действий панораму придётся восстанавливать снова — как когда-то после разрушений времён Великой Отечественной войны. Он подчеркнул, что и тогда, и сейчас удар пришёлся не по военной цели, а по символу города, который «никогда не сдаётся».

«Они били по исторической памяти, по памяти о городе, который никогда не сдаётся. Ничего не меняется. Обыкновенный фашизм», — заключил Мединский.