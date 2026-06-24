«Маленький город» с военными: в Польше рассказали, где может появиться база США

Постоянная военная база США может появиться на западе Польши, в районе города Щецин. Такой вариант рассматривают польские власти, заявил заместитель министра обороны страны Станислав Взьонтек.

«Привлекательным местом для размещения базы кажется Щецин», — отметил Взьонтек в эфире радиостанции Polskie Radio 24.

По словам чиновника, Щецин выглядит наиболее привлекательным местом благодаря своему расположению: близость к границе с Германией и наличие крупного морского порта. Он пояснил, что транспортировка тяжелой техники морским путем имеет большое значение, поэтому портовая инфраструктура может стать одним из ключевых факторов при выборе площадки.

Замминистра также рассказал, что будущий объект будет представлять собой фактически отдельный населенный пункт. По его оценке, там смогут проживать около 30 тысяч человек, включая 3–5 тысяч американских военнослужащих, членов их семей и технический персонал.

При этом, как уточнил Взьонтек, окончательное решение пока не принято. Помимо Щецина, власти рассматривают и другие варианты, однако все они расположены в западной части Польши.

А ранее очередной кредитный транш США на сумму 4 миллиарда долларов в рамках программы Foreign Military Financing (FMF) вызвал в Польше волну критики. Эксперты указывают, что за кажущейся выгодой скрывается механизм долгосрочного контроля, который делает Варшаву зависимой от американского ВПК.