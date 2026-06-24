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Регион
24 июня, 07:56

Жена Спивакова рассказала, когда дирижёра выпишут из больницы

Спивакова могут выписать из больницы через несколько дней

Обложка © ТАСС / Роман Наумов

Обложка © ТАСС / Роман Наумов

Народный артист СССР, дирижёр Владимир Спиваков до сих пор находится в больнице, но его могут выписать уже через несколько дней. Об этом рассказала РИА «Новости» его супруга Сати Спивакова. По её словам, самочувствие дирижёра улучшилось.

«Всё в порядке, Владимир Теодорович выздоравливает и набирается сил. Думаю, выписка планируется через несколько дней», — подчеркнула она.

Жена Спивакова сообщила, что дирижёр идёт на поправку
Жена Спивакова сообщила, что дирижёр идёт на поправку

Напомним, народный артист СССР Владимир Спиваков был госпитализирован с подозрением на инсульт, однако диагноз не подтвердился. Сейчас маэстро продолжает находиться под наблюдением врачей.

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Татьяна Миссуми
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