Жена Спивакова рассказала, когда дирижёра выпишут из больницы
Спивакова могут выписать из больницы через несколько дней
Обложка © ТАСС / Роман Наумов
Народный артист СССР, дирижёр Владимир Спиваков до сих пор находится в больнице, но его могут выписать уже через несколько дней. Об этом рассказала РИА «Новости» его супруга Сати Спивакова. По её словам, самочувствие дирижёра улучшилось.
«Всё в порядке, Владимир Теодорович выздоравливает и набирается сил. Думаю, выписка планируется через несколько дней», — подчеркнула она.
Напомним, народный артист СССР Владимир Спиваков был госпитализирован с подозрением на инсульт, однако диагноз не подтвердился. Сейчас маэстро продолжает находиться под наблюдением врачей.
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