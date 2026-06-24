Туристы придумали суперлайфхак для бесплатных поездок по Сочи с личным водителем

Российские туристы нашли способ экономить на транспорте во время отдыха в Сочи. Они используют просмотры недвижимости как бесплатные поездки с водителем-риелтором. Схема проста: отдыхающие выбирают квартиры или дома рядом с нужным пляжем и связываются с агентом. Под предлогом интереса к покупке их подвозят до объекта. Об этом сообщает Baza.

На месте «осмотр» занимает всего пару минут. После этого звучит стандартное «мы подумаем», и семья спокойно уходит отдыхать к морю. По словам риелторов, подобные случаи замечают не первый год, но этим летом они стали заметно чаще. Одни и те же «покупатели» регулярно появляются на просмотрах, не совершая сделок.

За время отпуска такая стратегия позволяет сэкономить на такси значительные суммы — до нескольких тысяч рублей в неделю. При этом у агентов растёт раздражение из-за ложных заявок. В итоге для одних это способ сократить расходы на отдых, а для других — неожиданная нагрузка и дополнительные пустые выезды по городу.

Ранее сообщалось, что в России появился первый ГОСТ на глэмпинги. Его разработало Роскачество. Стандарт призван обеспечить россиянам гарантированный уровень безопасности и качества отдыха.